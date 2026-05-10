Frenkie de Jong pakt opnieuw Spaanse landstitel met FC Barcelona

Voor FC Barcelona stond zondag El Clásico op het programma, en met succes. De ploeg van Oranje-international Frenkie de Jong kroonde zich zondag tot kampioen van Spanje na een zege op Real Madrid.

De koploper in La Liga won in eigen huis met 2-0 van de grote rivaal. Door die overwinning kan Real Madrid Barça in de laatste drie wedstrijden niet meer achterhalen.

Het is de 29e Spaanse landstitel voor de Catalaanse club. Voor De Jong betekent het zijn derde landstitel met FC Barcelona. De landstitel levert de middenvelder bovendien een flinke financiële bonus op. Volgens Spaanse media heeft FC Barcelona een grote bonuspot gereserveerd voor de selectie.

Wedstrijdverloop

Marcus Rashford schoot Barcelona al in de 9e minuut uit een vrije trap op voorsprong. Negen minuten later was het 2-0. Na een snelle aanval legde Dani Olmo de bal goed terug voor Ferran Torres die onhoudbaar voor doelman Thibaut Courtois binnenschoot. Real zette daar weinig kansen tegenover in de eerste helft, alleen Vinícius Júnior was een keer gevaarlijk.

In de tweede helft leek Bellingham te scoren, maar de treffer ging niet door wegens buitenspel. Flick bracht in de 63e minuut Raphinha voor Rashford en De Jong voor Dani Olmo, waardoor de Nederlander de aanvoerdersband kreeg. De zege en de titel kwamen in de slotfase niet meer in gevaar.