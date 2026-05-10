Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Frenkie de Jong pakt opnieuw Spaanse landstitel met FC Barcelona

Frenkie de Jong pakt opnieuw Spaanse landstitel met FC Barcelona

Voetbal

Gisteren, 23:03

Link gekopieerd

Voor FC Barcelona stond zondag El Clásico op het programma, en met succes. De ploeg van Oranje-international Frenkie de Jong kroonde zich zondag tot kampioen van Spanje na een zege op Real Madrid.

De koploper in La Liga won in eigen huis met 2-0 van de grote rivaal. Door die overwinning kan Real Madrid Barça in de laatste drie wedstrijden niet meer achterhalen.

Het is de 29e Spaanse landstitel voor de Catalaanse club. Voor De Jong betekent het zijn derde landstitel met FC Barcelona. De landstitel levert de middenvelder bovendien een flinke financiële bonus op. Volgens Spaanse media heeft FC Barcelona een grote bonuspot gereserveerd voor de selectie.

Wedstrijdverloop

Marcus Rashford schoot Barcelona al in de 9e minuut uit een vrije trap op voorsprong. Negen minuten later was het 2-0. Na een snelle aanval legde Dani Olmo de bal goed terug voor Ferran Torres die onhoudbaar voor doelman Thibaut Courtois binnenschoot. Real zette daar weinig kansen tegenover in de eerste helft, alleen Vinícius Júnior was een keer gevaarlijk.

In de tweede helft leek Bellingham te scoren, maar de treffer ging niet door wegens buitenspel. Flick bracht in de 63e minuut Raphinha voor Rashford en De Jong voor Dani Olmo, waardoor de Nederlander de aanvoerdersband kreeg. De zege en de titel kwamen in de slotfase niet meer in gevaar.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Goed nieuws voor voetbalfans: geen extra pakket meer nodig voor live eredivisiewedstrijden
Goed nieuws voor voetbalfans: geen extra pakket meer nodig voor live eredivisiewedstrijden
WK-koorts stijgt: voorbereidingen Haagse Oranjestraat nu al in volle gang
WK-koorts stijgt: voorbereidingen Haagse Oranjestraat nu al in volle gang

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.