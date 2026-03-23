WK-koorts stijgt: voorbereidingen Haagse Oranjestraat nu al in volle gang

Nog 80 dagen en dan begint het WK 2026. Het Nederlands elftal werkt richting het toernooi toe met onder meer oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. Bondscoach Ronald Koeman maakte vrijdag zijn selectie bekend.

Ook buiten het veld groeit de spanning. In Den Haag is Danny Zwennes al begonnen met de voorbereidingen van 'De Oranje Straat'. Eind april start de opbouw officieel, maar de eerste werkzaamheden zijn al in volle gang. Zo wordt een caravan in rood-wit-blauw geschilderd en worden sponsors, spandoeken en versieringen geregeld.

Extra bijzonder

Voor Zwennes krijgt deze editie een extra emotionele lading. Zijn moeder, die groot fan was van Oranje en de straat, overleed begin maart. "We zijn er kapot van, maar voor haar en Nederland gaan we er een feest van maken", vertelt hij. Als eerbetoon komt er een vlag met haar foto, die tijdens het toernooi in de straat zal hangen.

Terwijl het 'oranjegevoel' in Den Haag wel goed zit, is de rest van het land een stuk verdeelder over de kansen van Nederland op het WK. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 48 procent geen vertrouwen heeft in Oranje. 46 procent heeft dat vertrouwen wel, terwijl 6 procent het niet weet.

Bekijk in de video hoe de voorbereidingen voor het WK in Den Haag al zijn begonnen.