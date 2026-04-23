Frenkie de Jong positief over kansen Oranje op WK: 'We kunnen verrassen'

"Als wij op onze top zijn, kunnen we verrassen", zegt Frenkie de Jong over de kansen voor Nederland op het WK voetbal deze zomer. Dat zei hij in een interview op Ziggo Sport. Hij zegt veel zin te hebben in het WK, dat in de Verenige Staten, Canada en Mexico is.

"Een eindtoernooi spelen met je land is het mooiste wat er is in het voetbal. En ik heb het laatste eindtoernooi gemist, dus ik kijk er extra naar uit", zei de voetballer, die het EK van 2024 miste door een enkelblessure. Hij denkt dat er veel potentie zit in Oranje. "Ik heb wel het gevoel dat we groeiende zijn. We zijn niet dé favoriet en ik denk ook niet dat we de beste selectie hebben."

Nederland trapt op 14 juni af in Dallas tegen Japan. De tweede wedstrijd is op 20 juni in Houston, dan staat Zweden op het programma. De laatste poulewedstrijd is op 25 juni tegen Tunesië, in Kansas City.