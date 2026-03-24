Oproep tot boycot 'Trump-WK': petitie overhandigd aan Kamerleden

Enkele Tweede Kamerleden hebben dinsdag een petitie in ontvangst genomen met de oproep om weg te blijven van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Op een bord dat televisiemaker Teun van de Keuken overhandigde stond: "Boycot het Trump-WK". De petitie is al meer dan 170.000 keer ondertekend.

Volgens Van de Keuken is het de bedoeling dat zowel het Nederlands elftal als hoogwaardigheidsbekleders niet afreizen. Hij zegt dat de regering van Trump de democratie "om zeep helpt" en de wereld "in crisis stort". "Als we daarheen gaan, dan legitimeren we dat regime."

'Verkeerde kant van de geschiedenis'

Van de Keuken gaf toe dat het lastig is om te zeggen wat een boycot oplevert. Hij wees op eerdere toernooien in landen met "vervelende regimes" waar Nederland wel naartoe ging. "Dan denk je later misschien toch: ik stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dus we moeten niet alleen kijken of iets zin heeft, maar ook af en toe een morele positie innemen."