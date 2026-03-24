Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Oproep tot boycot 'Trump-WK': petitie overhandigd aan Kamerleden

Oproep tot boycot 'Trump-WK': petitie overhandigd aan Kamerleden

WK

Vandaag, 15:13

Link gekopieerd

Enkele Tweede Kamerleden hebben dinsdag een petitie in ontvangst genomen met de oproep om weg te blijven van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Op een bord dat televisiemaker Teun van de Keuken overhandigde stond: "Boycot het Trump-WK". De petitie is al meer dan 170.000 keer ondertekend.

Volgens Van de Keuken is het de bedoeling dat zowel het Nederlands elftal als hoogwaardigheidsbekleders niet afreizen. Hij zegt dat de regering van Trump de democratie "om zeep helpt" en de wereld "in crisis stort". "Als we daarheen gaan, dan legitimeren we dat regime."

'Verkeerde kant van de geschiedenis'

Van de Keuken gaf toe dat het lastig is om te zeggen wat een boycot oplevert. Hij wees op eerdere toernooien in landen met "vervelende regimes" waar Nederland wel naartoe ging. "Dan denk je later misschien toch: ik stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dus we moeten niet alleen kijken of iets zin heeft, maar ook af en toe een morele positie innemen."

Door ANP

Lees ook

Nederlandse vakantiegangers laten VS vaker links liggen door Trump
Nederlandse vakantiegangers laten VS vaker links liggen door Trump
Petitie tegen WK in VS groeit snel: 'Niet gezellig doen op Trumps feestje'
Petitie tegen WK in VS groeit snel: 'Niet gezellig doen op Trumps feestje'
Dit opvallende tenue draagt het Nederlands Elftal op het WK: 'Felste oranje ooit'
Dit opvallende tenue draagt het Nederlands Elftal op het WK: 'Felste oranje ooit'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.