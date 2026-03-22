Dit opvallende tenue draagt het Nederlands Elftal op het WK: 'Felste oranje ooit'

De KNVB en Nike hebben zondag het nieuwe tenue van het Nederlands elftal gepresenteerd. In de video bovenaan zie je de thuis- en uitshirts waarmee Oranje naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaat.

Het thuisshirt is opvallend oranje. Dat is expres, zegt de KNVB: 'Ons voetbal kleurt de wereld Oranje, maar nog nooit zo fel als nu. De heldere, nieuwe Oranjetint is ontwikkeld om maximale zichtbaarheid te creëren. Het felste Oranjeshirt ooit.'

Onder het shirt zullen de spelers een zwarte broek en oranje kousen dragen. Vrijdagavond draagt het elftal het tenue voor het eerst, dan spelen ze thuis tegen Noorwegen. In de wedstrijd tegen Ecuador op 31 maart zal het Nederlands elftal voor het eerst in het nieuwe uittenue spelen.