Dick Advocaat toch terug als bondscoach van Curaçao

Dick Advocaat keert per direct terug als bondscoach van Curaçao. D De 78-jarige Hagenaar neemt het stokje weer over van Fred Rutten, die hem eerder opvolgde nadat Advocaat in februari wegens familieomstandigheden stopte.

De spelers van Curaçao drongen al langer aan op een terugkeer van Advocaat. Ook enkele belangrijke sponsors zouden daarvoor hebben gepleit. De wens van de selectie bleek uiteindelijk doorslaggevend.

In 2025 kwalificeerde Curaçao zich voor het eerst ooit voor het WK, het was toen groot feest in Nederland en Curaçao, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Oudste bondscoach ooit

Vrijdag leek de voetbalbond van Curaçao een terugkeer van Advocaat nog tegen te houden, maar na gesprekken in het weekend veranderde dat besluit alsnog.

Advocaat staat daardoor op 14 juni tijdens het WK-duel met Duitsland opnieuw langs de lijn bij Curaçao. Daarmee wordt hij de oudste bondscoach ooit op een WK.

Fred Rutten trekt zich terug

Fred Rutten heeft zich teruggetrokken als bondscoach van het nationale voetbalelftal. Rutten zou hebben ingezien dat er een lastige situatie was ontstaan binnen de selectie.

"Hoewel Rutten zelf niet het onderwerp van discussie was, besloot hij zich toch terug te trekken", schrijft de voetbalbond van Curaçao. "Er moet geen klimaat ontstaan dat afbreuk doet aan gezonde professionele verhoudingen, in zowel de spelersgroep als staf", zegt Rutten.

Gezondheidsproblemen dochter

Dick Advocaat stopte in februari 2026 per direct als bondscoach van Curaçao vanwege ernstige gezondheidsproblemen binnen zijn familie. De 78-jarige trainer besloot zich volledig op zijn privésituatie en zijn dochter te richten.