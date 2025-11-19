Corendon verandert voor één dag van naam na WK-succes Curaçao

Reisorganisatie Corendon heeft woensdag zijn naam tijdelijk veranderd in CorenDick, als knipoog naar bondscoach Dick Advocaat en assistent Cor Pot. De naamsverandering komt na het historische succes van Curaçao, dat zich voor het eerst ooit heeft geplaatst voor het WK voetbal.

Curaçao speelde woensdag 0-0 gelijk tegen Jamaica, genoeg om een ticket voor het WK te bemachtigen. Op de website van Corendon staat: "Gefeliciteerd Team Curaçao. Kwalificatie betekent: voor één dag ons logo als CorenDick."

Het idee kwam van assistent-bondscoach Cor Pot. "Als we het WK halen, is het misschien wel een goed idee dat ze Corendon veranderen in CorenDick", zei Pot eerder tegen Voetbal International.

'Kippenvel'

Eigenaar Atilay Uslu, die in Jamaica aanwezig was, reageerde dolenthousiast. "Ik heb er bijna geen woorden voor. Het is episch, echt spectaculair wat deze jongens hebben bereikt. Kippenvel. The Blue Wave heeft iets gedaan waar het hele eiland en supporters van over de hele wereld nauwelijks van durfden te dromen. Wat ben ik trots dat we deze reis samen zijn begonnen, en dat we ons als CorenDick achter dit fenomenale team hebben kunnen scharen", vertelt hij op de site van het bedrijf.

Het WK vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli 2026 in Canada, de VS en Mexico. Op vrijdag 5 december 2025 wordt bekend in welke poule Curaçao zit.