Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Corendon verandert voor één dag van naam na WK-succes Curaçao

WK

Vandaag, 15:57

Link gekopieerd

Reisorganisatie Corendon heeft woensdag zijn naam tijdelijk veranderd in CorenDick, als knipoog naar bondscoach Dick Advocaat en assistent Cor Pot. De naamsverandering komt na het historische succes van Curaçao, dat zich voor het eerst ooit heeft geplaatst voor het WK voetbal.

Curaçao speelde woensdag 0-0 gelijk tegen Jamaica, genoeg om een ticket voor het WK te bemachtigen. Op de website van Corendon staat: "Gefeliciteerd Team Curaçao. Kwalificatie betekent: voor één dag ons logo als CorenDick."

Het idee kwam van assistent-bondscoach Cor Pot. "Als we het WK halen, is het misschien wel een goed idee dat ze Corendon veranderen in CorenDick", zei Pot eerder tegen Voetbal International.

'Kippenvel'

Eigenaar Atilay Uslu, die in Jamaica aanwezig was, reageerde dolenthousiast. "Ik heb er bijna geen woorden voor. Het is episch, echt spectaculair wat deze jongens hebben bereikt. Kippenvel. The Blue Wave heeft iets gedaan waar het hele eiland en supporters van over de hele wereld nauwelijks van durfden te dromen. Wat ben ik trots dat we deze reis samen zijn begonnen, en dat we ons als CorenDick achter dit fenomenale team hebben kunnen scharen", vertelt hij op de site van het bedrijf.

Het WK vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli 2026 in Canada, de VS en Mexico. Op vrijdag 5 december 2025 wordt bekend in welke poule Curaçao zit.

Door ANP

Lees ook

Curaçao viert feest, Surinamers balen: zo beleefden fans hier de WK-nacht
Curaçao viert feest, Surinamers balen: zo beleefden fans hier de WK-nacht
FIFA opent kaartverkoop voor WK voetbal 2026 op deze datum
FIFA opent kaartverkoop voor WK voetbal 2026 op deze datum

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.