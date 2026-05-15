Nederlandse scheidsrechter Dieperink van WK gehaald na arrestatie in Londen

Sporters

Vandaag, 13:26

De FIFA, de Wereldvoetbalbond, haalt Rob Dieperink van het rooster als VAR voor het aankomende WK voetbal. Dat bevestigde Dieperink zelf aan de Telegraaf op vrijdag. Aanleiding hiervoor is een incident in een hotel in London afgelopen april.

De Scheidsrechter werd in het hotel in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen van 17 en nog twee vergrijpen. Inmiddels heeft de Britse politie alle drie de aanklachten geseponeerd.

Ook wordt de scheidsrechter van het duel tussen NEC en Go Ahead Eagles van aanstaande zondag gehaald. Eerst liet de KNVB weten geen noodzaak te zien in het uitroosteren van Dieperink binnen de Nederlandse competitie, maar daar komt de bond nu op terug: "Gezien de berichtgeving en de impact van het nieuws op Rob halen we hem uit het weekendprogramma, in zijn belang en in het belang van de wedstrijd."

Gebrek aan bewijs

Wegens gebrek aan bewijs heeft de Britse politie de drie aanklachten tegen Dieperink geseponeerd en wordt hij dus niet verder vervolgd. Tegenover de Telegraaf liet de scheidsrechter weten het hem veel verdriet doet dat hij ten onrechte beschuldigd is en dat hij het heel jammer vind dat de FIFA alsnog heeft besloten om hem niet meer aan te stellen voor het WK.

Het WK voetbal vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

