Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Horeca in Den Haag langer open tijdens WK voetbal

Horeca in Den Haag langer open tijdens WK voetbal

WK

Vandaag, 13:29

Link gekopieerd

Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer openblijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 06.00 uur de deuren hoeft te sluiten.

Oranje speelt die nacht om 01.00 uur. De uitzondering, een zogenoemd 'collectief verlaatje', geldt alleen voor horecabedrijven die een vergunning hebben tot 02.00 of 02.30 uur. Ze hoeven hiervoor geen speciale ontheffing aan te vragen.

Volgens de gemeente heeft Koninklijke Horeca Nederland aangegeven dat er op 26 juni meerdere Haagse ondernemers interesse hebben langer open te blijven voor de wedstrijd. Eerder maakten andere gemeenten al bekend dat ze de openingstijden tijdens het WK verruimen, zoals Rotterdam en Amsterdam.

Impact

Van Zanen erkent dat de ruimere openingstijden impact hebben op de leefbaarheid en openbare orde, maar dat er tegen dit besluit geen onoverkomelijke bezwaren zijn vanuit de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). De burgemeester kijkt later in het toernooi of er opnieuw behoefte is aan het verruimen van de openingstijden.

Het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Door het tijdsverschil zijn veel wedstrijden in Nederland in de avond en nacht te zien. Oranje speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Op 20 juni komt Oranje opnieuw in actie tegen Zweden en het derde duel in de groepsfase met Nederland is op 26 juni.

Door ANP

Lees ook

Noordwijk onthaalt WK-debutant Curaçao met open armen
Noordwijk onthaalt WK-debutant Curaçao met open armen
Meeste Nederlanders denken niet dat Oranje heel ver komt op WK 2026
Meeste Nederlanders denken niet dat Oranje heel ver komt op WK 2026

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.