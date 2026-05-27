Horeca in Den Haag langer open tijdens WK voetbal

Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer openblijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 06.00 uur de deuren hoeft te sluiten.

Oranje speelt die nacht om 01.00 uur. De uitzondering, een zogenoemd 'collectief verlaatje', geldt alleen voor horecabedrijven die een vergunning hebben tot 02.00 of 02.30 uur. Ze hoeven hiervoor geen speciale ontheffing aan te vragen.

Volgens de gemeente heeft Koninklijke Horeca Nederland aangegeven dat er op 26 juni meerdere Haagse ondernemers interesse hebben langer open te blijven voor de wedstrijd. Eerder maakten andere gemeenten al bekend dat ze de openingstijden tijdens het WK verruimen, zoals Rotterdam en Amsterdam.

Impact

Van Zanen erkent dat de ruimere openingstijden impact hebben op de leefbaarheid en openbare orde, maar dat er tegen dit besluit geen onoverkomelijke bezwaren zijn vanuit de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). De burgemeester kijkt later in het toernooi of er opnieuw behoefte is aan het verruimen van de openingstijden.

Het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Door het tijdsverschil zijn veel wedstrijden in Nederland in de avond en nacht te zien. Oranje speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Op 20 juni komt Oranje opnieuw in actie tegen Zweden en het derde duel in de groepsfase met Nederland is op 26 juni.