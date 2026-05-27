Koeman maakt WK-selectie Oranje bekend: deze spelers gaan mee

Bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag zijn WK-selectie bekendgemaakt voor de FIFA World Cup 2026. Oranje reist volgende maand met 26 spelers af naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallendste naam in de selectie is Marten de Roon, die na lange afwezigheid terugkeert bij het Nederlands elftal. Jeremie Frimpong ontbreekt juist verrassend.

De 35-jarige De Roon speelde in maart 2024 zijn laatste interland. Daarna miste de middenvelder van Atalanta het EK in Duitsland door een blessure. Na dat toernooi koos Koeman voor verjonging van zijn selectie, waardoor De Roon lange tijd buiten beeld bleef.

Summerville voor het eerst in de selectie

Ook Guus Til zit bij de WK-selectie. De aanvallende middenvelder van PSV speelde tot nu toe zes interlands en kwam in oktober 2024 voor het laatst uit voor Oranje. Door blessures van Jerdy Schouten en Xavi Simons kwam ruimte vrij op het middenveld.

Crysencio Summerville zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van West Ham United zou eerder dit jaar al aansluiten bij Oranje, maar moest toen afhaken vanwege een blessure. Mats Wieffer keert na een jaar afwezigheid terug in de selectie.

De volledige WK-selectie van Koeman Nathan Aké (Manchester City) Brian Brobbey (Sunderland) Memphis Depay (Corinthians) Virgil van Dijk (Liverpool) Denzel Dumfries (Inter) Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen) Cody Gakpo (Liverpool) Ryan Gravenberch (Liverpool) Jorrel Hato (Chelsea) Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) Frenkie de Jong (Barcelona) Justin Kluivert (Bournemouth) Teun Koopmeiners (Juventus) Noa Lang (Galatasaray) Donyell Malen (AS Roma) Tijjani Reijnders (Manchester City) Robin Roefs (Sunderland) Marten de Roon (Atalanta) Crysencio Summerville (West Ham United) Guus Til (PSV) Jurriën Timber (Arsenal) Quinten Timber (Olympique de Marseille) Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) Wout Weghorst (Ajax) Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Frimpong ontbreekt, meerdere spelers missen WK

Jeremie Frimpong ontbreekt in de selectie van Koeman. De speler van Liverpool kende een wisselend seizoen en kampte geregeld met blessures.

Stefan de Vrij gaat ook niet mee naar het WK. De verdediger van Internazionale raakte zaterdag geblesseerd tijdens een competitiewedstrijd en is niet op tijd hersteld. Eerder werd al duidelijk dat Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten en Xavi Simons het toernooi eveneens missen door blessures.

Jurriën Timber zit wel bij de selectie. De verdediger van Arsenal is bijna hersteld van een liesblessure. Ook Memphis Depay reist mee naar het WK. De aanvaller maakte deze week zijn rentree bij Corinthians na blessureleed.

Oefenduels

De definitieve selectie moet uiterlijk op 1 juni bij de FIFA worden ingeleverd. Oranje speelt in aanloop naar het WK nog oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan. Daarna reist de ploeg af naar het basiskamp in Kansas City.