Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

WK-koorts slaat toe: deze dorpen leven al voor de voetbalpool

WK

Vandaag, 23:00

Link gekopieerd

Nog twee weken en dan begint het toch echt: het wereldkampioenschap voetbal 2026. De oranjekoorts en de zin in het spelletje beginnen na twee jaar weer te leven. Zo zijn de eerste oranjestraten al helemaal klaar, klinken WK-hits weer uit de speakers en gaan ook de bekende voetbalpools massaal rond via sociale media en de (werk)mail. In het Overijsselse Broekland en het Gelderse Rekken zijn inwoners alweer fanatiek bezig met voorspellingen voor het toernooi.

In Broekland organiseren inwoners sinds 2006 een grote WK- en EK-pool. Volgens initiatiefnemer Berry Broekhof groeit het evenement ieder toernooi verder uit. "Zo'n beetje tweederde van het dorp deed twee jaar geleden mee. Dit jaar verwachten we meer", vertelt hij.

De voetbalpool draait volledig online, maar opvallend is vooral de grote houten trofee die dagelijks naar de koploper van het klassement wordt gebracht. "We hebben namelijk een grote houten trofee die ik elke dag met mijn aanhanger naar de koploper rijd", zegt Berry. Daarna wordt een foto gemaakt die online verschijnt. In het dorp hangen inmiddels ook meerdere spandoeken om inwoners op te roepen mee te doen.

Monnikenwerk

Ook in het Gelderse Rekken draait de voetbalpool op volle toeren. Bij voetbalclub SP Rekken verkopen vrijwilligers al sinds 2004 speciale WK-boekjes waarin deelnemers alle wedstrijden kunnen voorspellen. Alles gebeurt nog ouderwets met pen en papier.

Vrijwilliger Thea te Lintelo is samen met haar man en zoon Maikel verantwoordelijk voor de organisatie. "Het is altijd erg leuk, maar ook veel werk voor ons", vertelt ze. De ingevulde formulieren worden tijdens het WK handmatig ingevoerd op de laptop. De opbrengst van de boekjes gaat volledig terug naar de club.

Hoe erg het leeft in deze twee dorpen zie je in de bovenstaande video.

Lees ook

Hart van Nederland legt uit: zo vul je een voetbal-pool zo gunstig mogelijk in
Hart van Nederland legt uit: zo vul je een voetbal-pool zo gunstig mogelijk in
EK-pool winnen? Richard deelt onmisbare tips
EK-pool winnen? Richard deelt onmisbare tips

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.