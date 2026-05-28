WK-koorts slaat toe: deze dorpen leven al voor de voetbalpool

Nog twee weken en dan begint het toch echt: het wereldkampioenschap voetbal 2026. De oranjekoorts en de zin in het spelletje beginnen na twee jaar weer te leven. Zo zijn de eerste oranjestraten al helemaal klaar, klinken WK-hits weer uit de speakers en gaan ook de bekende voetbalpools massaal rond via sociale media en de (werk)mail. In het Overijsselse Broekland en het Gelderse Rekken zijn inwoners alweer fanatiek bezig met voorspellingen voor het toernooi.

In Broekland organiseren inwoners sinds 2006 een grote WK- en EK-pool. Volgens initiatiefnemer Berry Broekhof groeit het evenement ieder toernooi verder uit. "Zo'n beetje tweederde van het dorp deed twee jaar geleden mee. Dit jaar verwachten we meer", vertelt hij.

De voetbalpool draait volledig online, maar opvallend is vooral de grote houten trofee die dagelijks naar de koploper van het klassement wordt gebracht. "We hebben namelijk een grote houten trofee die ik elke dag met mijn aanhanger naar de koploper rijd", zegt Berry. Daarna wordt een foto gemaakt die online verschijnt. In het dorp hangen inmiddels ook meerdere spandoeken om inwoners op te roepen mee te doen.

Monnikenwerk

Ook in het Gelderse Rekken draait de voetbalpool op volle toeren. Bij voetbalclub SP Rekken verkopen vrijwilligers al sinds 2004 speciale WK-boekjes waarin deelnemers alle wedstrijden kunnen voorspellen. Alles gebeurt nog ouderwets met pen en papier.

Vrijwilliger Thea te Lintelo is samen met haar man en zoon Maikel verantwoordelijk voor de organisatie. "Het is altijd erg leuk, maar ook veel werk voor ons", vertelt ze. De ingevulde formulieren worden tijdens het WK handmatig ingevoerd op de laptop. De opbrengst van de boekjes gaat volledig terug naar de club.

