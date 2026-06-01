Dit verandert er op het WK: van nieuwe VAR-regels tot extra pauzes

Het is bijna zover: het WK voetbal staat voor de deur. Nog nooit deden zo veel landen mee: maar liefst 48. Naast die extra landen die deelnemen, worden tijdens dit WK ook verschillende nieuwe spelregels ingevoerd. Hart van Nederland zet alle nieuwe spelregels op een rij.

De Italiaanse FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina heeft verschillende nieuwe spelregels bekendgemaakt die vanaf 1 juli van kracht zijn. De regels worden aankomend WK, dat 11 juni begint, echter al toegepast.

Superfans Martijn en Kirsten hebben hun woning omgetoverd tot een waar Oranje-walhalla:

2:08 Superfans bouwen huis om voor WK: 'Wij geloven in Oranje'

Meer bevoegdheden voor de VAR

Het meest opvallende is dat de videoscheidsrechter (VAR) meer bevoegdheden krijgt. Zo mag de VAR tijdens het WK ingrijpen wanneer ten onrechte een hoekschop wordt toegekend. Ook bij een onterecht gegeven tweede gele kaart, die leidt tot een rode kaart, mag de VAR ingrijpen.

Daarnaast mag de VAR ingrijpen wanneer een gele of rode kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven. Ook kan er worden ingegrepen als een kaart ten onrechte aan een speler van het verkeerde team wordt toegekend. Voorheen kon de VAR dit niet.

Geen hand voor de mond

Dit WK kunnen voetballers die hun mond met een hand of hun shirt bedekken om iets naar een tegenstander te roepen, een rode kaart krijgen. Volgens de Italiaan is daarentegen niets mis met spelers die hun mond afschermen om op een normale, vriendschappelijke manier met ploeggenoten te overleggen. Op die manier wordt onderscheid gemaakt tussen onsportief gedrag en gewoon veldoverleg.

Strakkere regels voor wissels en spelhervattingen

De scheidsrechtersbaas wil ook een einde maken aan lange wissels en trage spelhervattingen. Daarom moeten spelers bij een wissel binnen tien seconden het veld verlaten. Bij een doeltrap of ingooi hebben spelers vijf seconden de tijd. Anders volgt er een hoekschop voor de tegenstander of gaat de ingooi naar de tegenstander.

Daarnaast geldt dat een speler die een blessurebehandeling krijgt buiten het veld, minimaal één minuut buiten het veld moet blijven voordat hij weer terug het veld op mag.

Extra pauzes

Tijdens het WK kan het weer sterk verschillen per speelstad. In noordelijke steden in Canada en delen van de VS is het vaak aangenaam met temperaturen rond de 20 tot 25 graden. In warmere gebieden, zoals in Mexico en het zuiden van de VS, kan het kwik oplopen tot 30 graden of meer.

Collina maakte daarom bekend dat er tijdens de 104 wedstrijden op het WK halverwege iedere helft een pauze van drie minuten zal plaatsvinden zodat spelers even bij kunnen komen.