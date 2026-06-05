Wanneer speelt Nederland op het WK? Check hier het schema

Het WK staat bijna voor de deur en dat betekent dat Oranje sowieso drie keer in actie komt. Maar wanneer precies? En tegen wie? In dit artikel zetten we dat voor je op een rij. Zet 'm dus bij je favorieten, dan heb je het schema altijd bij de hand. We houden dit overzicht tijdens het toernooi actueel.

Officieel begint het WK in Noord-Amerika op donderdag 11 juni met de wedstrijd tussen Mexico (een van de organiserende landen) en Zuid-Afrika. Dat is ook meteen de enige wedstrijd van die dag, maar in de dagen daarna staan er direct twee of meer duels op het programma. Canada (eveneens medeorganisator) is vrijdag aan de beurt, de Verenigde Staten (de laatste medeorganisator) komen zaterdag in actie.

De finale, ruim vijf weken later, wordt op 19 juli gespeeld in de buurt van New York.

In de Haagse Oranjestraat zijn ze natuurlijk al helemaal klaar voor al dat voetbalgeweld! Je ziet het in bovenstaande video.

Eerst Japan

Het toernooi begint zoals gebruikelijk met een groepsfase. Nederland zit in groep F met Japan, Zweden en Tunesië. In die groep komt het elftal drie keer in actie, daarna gaan de beste landen door.

Hieronder staat het speelschema zoals het er nu uitziet:

Het Nederlands elftal komt op zondag 14 juni voor het eerst in actie. Dat is tegen Japan, om 22.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd wordt gespeeld in het AT&T Stadium in Arlington, Texas. De statistieken zijn in het voordeel van Oranje: 48 procent van de eerdere wedstrijden tegen Japan werd gewonnen. De Japanners wonnen 26 procent van de ontmoetingen. De rest eindigde in een gelijkspel. Daarna wacht Zweden. Op zaterdag 20 juni wordt om 19.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt in het NRG Stadium in Houston, eveneens in de Amerikaanse staat Texas. Ook hier spreken de cijfers in het voordeel van Nederland. Van de eerdere ontmoetingen met Zweden won Oranje 59 procent. Zweden trok in 18 procent van de gevallen aan het langste eind, terwijl de overige wedstrijden in een gelijkspel eindigden. En tot slot is het de beurt aan Tunesië om aan te treden tegen Oranje. Dit gebeurt vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd (lokaal 25 juni, 19.00 uur). Hier moet het Nederlands elftal wel even iets verder voor reizen, want we gaan de staat Texas uit. We blijven echter wel in 'Murica', om precies te zijn steken we twee staatsgrenzen over naar Missouri. In het Arrowhead Stadium in Kansas City gaan de heren proberen de Tunesiërs te verslinden. Historisch gezien zou dat met gemak moeten lukken, want de Afrikanen wisten tot nu toe maar 14 procent van de wedstrijden te winnen. Gelijkspel werd het 22 procent van de tijd en Oranje ging er in maar liefst 64 procent van alle wedstrijden met de winst vandoor.

Extra

En nog een extraatje: op maandag 8 juni is er nóg een oefenwedstrijd van Oranje. Dan spelen we tegen Oezbekistan. Dit gebeurt al in Amerika, New York om precies te zijn: het Icahn Stadium. Die wedstijd is dan om 20.45 uur te zien.

Nogmaals: als Nederland de groepsfase overleeft, breiden we dit schema verder uit. Kom dus regelmatig terug om te zien wat Oranje te wachten staat.