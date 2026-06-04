Vertrouwen in Oranje krijgt knauw: dit moet beter voor het WK

Het verlies van Oranje tegen Algerije houdt veel Nederlanders bezig. Het Nederlands elftal ging in De Kuip met 0-1 onderuit in de voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat de nederlaag voor een deel van de Nederlanders gevolgen heeft voor het vertrouwen in het toernooi.

Zo zegt 30 procent dat het vertrouwen in Oranje een flinke knauw heeft gekregen en dat het "niet meer goedkomt". Daar staat tegenover dat 27 procent de nederlaag juist ziet als een belangrijke waarschuwing op het juiste moment. Voor 43 procent veranderde het vertrouwen niet door de oefenwedstrijd.

Wat moet beter richting het WK?

Volgens de ondervraagden moet Oranje vooral meer strijd en overtuiging tonen. Dat wordt genoemd door 36 procent van de respondenten die het voetbal volgen. Ook kansen beter afmaken (33 procent) en met meer lef en tempo spelen (33 procent) staan hoog op het wensenlijstje.

Daarnaast vinden veel deelnemers dat slordige fouten moeten verdwijnen (30 procent). Ook betere samenwerking en passing (22 procent) en het vinden van een vaste basisopstelling (21 procent) worden vaak genoemd.