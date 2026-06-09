Voetbaljournalist over moeizaam Oranje in aanloop WK: 'Het vertrouwen mist nog'

De voorbereiding van Oranje op het WK verloopt allesbehalve vlekkeloos. Na de nederlaag tegen Algerije (0-1) won de ploeg van bondscoach Ronald Koeman maandag wel van Oezbekistan, maar overtuigend was het niet. Nederland trok met 2-1 aan het langste eind, al werden er opnieuw veel kansen gemist. Toch maakt voetbaljournalist Sjoerd Mossou zich weinig zorgen over de kansen van Oranje.

Daarbovenop kreeg Koeman opnieuw slecht nieuws uit de ziekenboeg. Jurriën Timber moet het WK definitief missen door een blessure. Ook eerste doelman Bart Verbruggen viel uit na een botsing met een Oezbeekse verdediger. Hoe ernstig zijn heupblessure is, is nog niet duidelijk.

'Weinig zorgen'

Ondanks dat het nog niet echt swingt bij Oranje Mossou zich weinig zorgen over de kansen van Oranje. Volgens hem hoeft een moeizame voorbereiding niet direct iets te zeggen over het verloop van een eindtoernooi.

"In '88 ging de voorbereiding voor het EK ook niet lekker", zegt Mossou in de 538 Ochtendshow. "Toen verloren we de uitzwaaiwedstrijd met 2-1 van Bulgarije." Met die vergelijking wil hij duidelijk maken dat tegenvallende resultaten en blessureproblemen in aanloop naar een groot toernooi niet automatisch betekenen dat succes uitblijft.

In de video legt Mossou verder uit waarom hij vertrouwen houdt in de kansen van het Nederlands elftal.