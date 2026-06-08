Dit zijn de mogelijke routes van Oranje naar de wereldtitel

WK
Vandaag, 11:54
Het Nederlands elftal trapt de groepsfase op het WK af tegen Japan, Zweden en Tunesië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman mikt op de eerste plaats in de poule, maar ook een tweede plek is voldoende om zeker te zijn van een ticket voor de knock-outfase. In dit artikel zet Hart van Nederland de mogelijke route naar de finale op een rijtje.
Als Oranje eerste of tweede in de poule wordt, plaatst het zich rechtstreeks voor de zestiende finales. Ook een derde plaats kan voldoende zijn. De acht beste nummers drie van de twaalf poules gaan namelijk eveneens door naar de volgende ronde.
Met het WK in aantocht groeit de Oranjekoorts in heel Nederland, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.
Na de zestiende finales volgen achtereenvolgens de achtste finales, kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de finale. Welke route Nederland precies krijgt, hangt volledig af van de eindstand in de groep en de resultaten in de overige poules.
Als Nederland de zestiende finales overleeft, wacht een plek in de achtste finales.
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Bij een plek in de laatste vier speelt Nederland:
Dinsdag 14 juli om 21.00 uur
(bij groepswinst)
Woensdag 15 juli om 21.00 uur
(bij een tweede plaats)
De finale van het WK staat gepland voor zondag 19 juli om 21.00 uur. Mocht Oranje die bereiken, dan is het nog één wedstrijd verwijderd van de eerste wereldtitel ooit.