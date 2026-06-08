Dit zijn de mogelijke routes van Oranje naar de wereldtitel

Het Nederlands elftal trapt de groepsfase op het WK af tegen Japan, Zweden en Tunesië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman mikt op de eerste plaats in de poule, maar ook een tweede plek is voldoende om zeker te zijn van een ticket voor de knock-outfase. In dit artikel zet Hart van Nederland de mogelijke route naar de finale op een rijtje.

Als Oranje eerste of tweede in de poule wordt, plaatst het zich rechtstreeks voor de zestiende finales. Ook een derde plaats kan voldoende zijn. De acht beste nummers drie van de twaalf poules gaan namelijk eveneens door naar de volgende ronde.

Met het WK in aantocht groeit de Oranjekoorts in heel Nederland, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

Wat gebeurt er bij groepswinst? Als Nederland de poule wint, speelt het op dinsdag 30 juni om 03.00 uur in de zestiende finales tegen de nummer twee van poule C. In die groep zitten Brazilië, Marokko, Schotland en Haïti. Wat als Oranje tweede wordt? Eindigt Nederland als tweede, dan wacht op maandag 29 juni om 19.00 uur een duel met de winnaar van poule C. Dat betekent dat Oranje mogelijk al vroeg op het toernooi tegenover een topland als Brazilië of een sterk Marokko komt te staan. En bij een derde plaats? Mocht Nederland als derde eindigen, dan wordt de route een stuk minder voorspelbaar. De tegenstander in de zestiende finales hangt dan af van de resultaten in de andere groepen. In dat scenario kan Oranje gekoppeld worden aan een groepswinnaar uit acht verschillende poules.

Knock-outfase

Na de zestiende finales volgen achtereenvolgens de achtste finales, kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de finale. Welke route Nederland precies krijgt, hangt volledig af van de eindstand in de groep en de resultaten in de overige poules.

Achtste finales

Als Nederland de zestiende finales overleeft, wacht een plek in de achtste finales.

Bij groepswinst Op zaterdag 4 juli om 19.00 uur speelt Oranje tegen de nummer twee van poule A (Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië) of poule B (Canada, Bosnië en Herzegovina, Qatar en Zwitserland). Bij een tweede plaats Op zondag 5 juli om 22.00 uur wacht een ontmoeting met de nummer twee van poule E (Duitsland, Curaçao, Ivoorkust en Ecuador) of poule I (Frankrijk, Senegal, Irak en Noorwegen).

Kwartfinales

Bij groepswinst Wint Nederland ook de achtste finale, dan volgt op donderdag 9 juli om 22.00 uur een kwartfinale tegen de winnaar van poule E of I, of een van de beste nummers drie uit de poules A, B, C, D, F, G of H. Bij een tweede plaats Eindigt Oranje als tweede in de groep en bereikt het de kwartfinales, dan staat op zaterdag 11 juli om 23.00 uur een duel gepland tegen de winnaar van poule A of L, of een van de beste nummers drie uit poule C, E, F, H, I, J of K.

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Halve finales

Bij een plek in de laatste vier speelt Nederland:

Dinsdag 14 juli om 21.00 uur (bij groepswinst)

Woensdag 15 juli om 21.00 uur (bij een tweede plaats)

Finale

De finale van het WK staat gepland voor zondag 19 juli om 21.00 uur. Mocht Oranje die bereiken, dan is het nog één wedstrijd verwijderd van de eerste wereldtitel ooit.