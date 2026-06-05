Direct WK-ticket ver weg voor Oranjevrouwen na nederlaag tegen Ierland?

Gaat het de Oranjeleeuwinnen nog lukken om zich direct te plaatsen voor het WK van volgend jaar? Dat is nog maar de vraag, want met de nederlaag die ze deze vrijdagavond geleden hebben, hebben ze dat niet meer in eigen hand. Tegen Ierland werd het 3-2 in het regenachtige Ierse Cork.

Op basis van de statistieken hadden de leeuwinnen wel moeten winnen, maar het resultaat wijst anders uit. De Ierse vrouwen waren uiterst efficiënt: alle drie de kansen leverden een doelpunt op. De twee Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Janssen uit een penalty en in de 80e minuut door Pelova.

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Hoe nu verder?

Met nog één duel te gaan in de WK-kwalificatiepoule is Oranje de koppositie kwijt aan Frankrijk, dat Polen versloeg en nu 2 punten meer heeft. Ook Ierland heeft nu een voorsprong van 1 punt op Oranje, op plek 2. Polen hangt onderaan in de poule. De laatste speelronde van deze fase is op dinsdag 9 juni, dan staat Polen op het programma.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Brazilië. Op dit moment is dat dus Frankrijk. De rest gaat naar de play-offs. Daar krijgen 32 teams nog een herkansing. Daarvan kunnen er nog zeven een ticket voor het WK krijgen. De ontknoping daarvan zal eind van het jaar plaatsvinden.