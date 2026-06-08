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Nederlandse Daniel uit de VS woont al 11 jaar elke wedstrijd van Oranje bij

WK

Vandaag, 09:17

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Het Nederlands elftal maakt zich op voor het WK, en fan Daniel Oordt mist geen minuut. De Nederlander, die in de Verenigde Staten woont, reist al elf jaar lang alle wedstrijden van het Nederlands elftal achterna. Zelfs een oceaan vormt daarbij geen obstakel. In de 538 Ochtendshow vertelt Oordt hoe hij dit voor elkaar krijgt.

Oordt, ook wel de 'Oranje Suitman' genoemd, is al van kleins af aan al groot Oranje-fan. "Ik droeg op school altijd al oranje shirts", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. Zijn liefde voor het elftal begon bij de halve finale tegen Italië op het EK van 2000. Een verloren wedstrijd. "Dit was mijn eerste herinnering als kind, maar ook mijn eerste kindertrauma."

Door de jaren heen

Zijn liefde voor Oranje bleef en sinds november 2015 woont hij alle wedstrijden van het Nederlands elftal bij. "Dit was ook de eerste wedstrijd van Virgil van Dijk, dus Virgil en ik lopen dezelfde loopbaan bij Oranje", vertelt hij in de 538 Ochtendshow.

Klaarstomen

Hij woont al velen jaren in de Verenigde Staten. Nu dat het WK zich afspeelt in de VS bereidt hij alle horecazaken voor op de komst van het Nederlands Elftal.

Ook wordt Oordt massaal uitgenodigd door Amerikaanse talkshows. "Ik ben vier dagen op stap geweest in mijn oranje pak. Ik heb de hele stad doorzocht. We zijn 's morgens, 's middags en 's avonds opgepikt en afgezet bij allerlei horecazaken, restaurants en bioscopen. Je noemt het maar, ik ben er geweest in dat pak."

Hoe hij de Amerikanen verder klaarstoomt voor het Nederlands elftal en zijn droom achternajaagt, hoor je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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