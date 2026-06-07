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Oranjekoorts barst los: vlaggen en versiering vliegen de deur uit

WK

Vandaag, 17:08

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De Oranjekoorts lijkt alsnog toegeslagen te hebben. Waar de verkoop van vlaggen en feestversiering voor het WK voetbal lange tijd achterbleef, zien leveranciers de vraag de afgelopen dagen flink toenemen.

Volgens leverancier Marco van Daalen was het wekenlang relatief rustig. "Maar gezien het aantal orders is de Oranjekoorts nu zeker en eindelijk begonnen."

Ook andere landen

Niet alleen Nederlandse supporters slaan massaal versiering in. Ook artikelen voor landen als Turkije, Marokko, Kaapverdië en Curaçao vinden gretig aftrek. Vooral voor Kaapverdië en Curaçao kwamen de bestellingen volgens Van Daalen al vroeg op gang.

Door de drukte draaien sommige bedrijven inmiddels overuren. "We werken nu ook in de avonden en weekenden door", zegt Van Daalen.

In bovenstaande reportage zie je hoe de honderden bestellingen worden klaargemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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