Oranje midden in de nacht kijken? Dat kan straks op steeds meer plekken

Nog een week en dan speelt Nederland de eerste wedstrijd op het WK. Door het tijdsverschil met Canada, de Verenigde Staten en Mexico worden veel duels laat op de avond of zelfs midden in de nacht gespeeld. Toch kunnen supporters op steeds meer plekken samen naar Oranje kijken.

In bovenstaande reportage nemen we een kijkje in Breda, waar de voorbereidingen voor de eerste Oranje-wedstrijd inmiddels in volle gang zijn.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben inmiddels 170 gemeenten aangegeven ruimte te bieden voor ruimere openingstijden tijdens het WK. Dat is ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland. Eind maart lag dat aantal nog op slechts 14 procent.

WK-koorts komt op gang

KHN hoopt dat uiteindelijk nog meer gemeenten aansluiten. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet wordt gevraagd met gemeenten in gesprek te gaan over ruimere openingstijden tijdens het WK.

Niet iedere gemeente gaat echter even ver. Op sommige plekken mogen cafés langer open blijven, elders gelden nog beperkingen voor terrassen of schermen in de buitenlucht.

Uit eerder onderzoek onder het Hart van Nederland Panel bleek al dat 39 procent van de Nederlanders van plan is naar één of meer livewedstrijden van Oranje te kijken. Maar slechts een klein deel daarvan wil dat ook doen tijdens wedstrijden die diep in de nacht worden gespeeld.