Domper voor Timber: voetballer mist WK, Geertruida aan selectie toegevoegd

Jurriën Timber mist het WK met het Nederlands elftal. De verdediger is onvoldoende hersteld van een liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman heeft Lutsharel Geertruida als vervanger opgeroepen, zo meldt de KNVB.

De 24-jarige Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure. Hij maakte vorige week zaterdag zijn rentree voor Arsenal in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Timber speelde een uur mee in Boedapest en kreeg vervolgens enkele dagen rust van bondscoach Ronald Koeman.

Onvoldoende hersteld

Timber vloog donderdag met het Nederlands elftal naar New York voor een trainingskamp. Daar bleek uiteindelijk dat de verdediger onvoldoende hersteld is van zijn liesblessure. Het is de derde rechter centrale verdediger die uitvalt bij Oranje, na Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij.

Bijna twee weken geleden maakten bondcoach Ronald Koeman de WK-selectie bekend. Ook vertelde hij wat de kansen van Oranje zullen zijn op het WK, zo is te zien in de bovenstaande video.