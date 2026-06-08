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Dag na incident op veld: ICD Eriksen lijkt zijn werk te hebben gedaan

Voetbal

Vandaag, 10:41

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De voetbalwereld schrok zondagavond opnieuw van Christian Eriksen. De Deense middenvelder, die sinds zijn hartstilstand tijdens het EK van 2021 speelt met een geïmplanteerde defibrillator (ICD), werd tijdens de oefenwedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne onwel en moest het veld verlaten.

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Volgens Deense media gaat het inmiddels goed met de 34-jarige international. Teamarts Morten Boesen liet kort na het incident weten dat Eriksen snel weer aanspreekbaar was. "Het lijkt erop dat de ICD heeft gedaan waarvoor die bedoeld is. Christian was snel weer bij bewustzijn en wilde zelf van het veld lopen."

Eerder gaf Eriksen een interview na zijn hartstilstand in 2021. Dat interview is te zien in de video bovenaan dit artikel.

Eriksen werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon hij volgens de arts zelfs nog zijn familie begroeten. De gegevens van zijn ICD moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Veel emoties

Het incident zorgde voor veel emoties binnen de Deense selectie. Meerdere spelers maakten in 2021 van dichtbij mee hoe Eriksen tijdens het EK in elkaar zakte. Bondscoach Brian Riemer sprak van een zware avond en zei dat het voor veel spelers herinneringen opriep aan die traumatische gebeurtenis. In overleg met de Oekraïense staf werd besloten de wedstrijd direct te staken.

Wat de gevolgen zijn voor de toekomst van Eriksen is nog onduidelijk. In Denemarken wordt inmiddels gespeculeerd over zijn verdere carrière, maar voetbaldirecteur Peter Møller van de Deense voetbalbond wil daar niet op vooruitlopen. "Dat is uiteindelijk een beslissing die Christian zelf moet nemen."

Eriksen kwam het afgelopen seizoen uit voor VfL Wolfsburg. Denemarken wist zich niet te plaatsen voor het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Door Redactie Hart van Nederland

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