Christian Eriksen zakt opnieuw in elkaar op veld, 5 jaar na hartstilstand

Voetballer Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt. Dat gebeurde tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen is bij bewustzijn en maakt het, gezien de omstandigheden, goed, meldt de Deense voetbalbond.

Eriksen ging in de 65e minuut naar de grond. Toen de medische staf hem behandelde, gingen spelers van Denemarken en Oekraïne gearmd om Eriksen heen staan om hem af te schermen.

De wedstrijd werd, bij een stand van 2-1 in het voordeel van de Denen, niet meer afgemaakt.

Op het bord staat: 'De wedstrijd is beëindigd. Christian Eriksen maakt het naar omstandigheden goed'. Foto: ANP

De Deense bondscoach Brian Riemer. Foto: ANP

Spelers van Denemarken en Oekraïne verzamelden zich nadat Eriksen per ambulance was afgevoerd. Foto: ANP

Hartstilstand

Eriksen kreeg tijdens de groepswedstrijd tegen Finland op het EK van 2021 een hartstilstand. De oud-speler van Ajax werd gereanimeerd en kreeg later in het ziekenhuis een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis.

In 2022 vertelde Eriksen over alle steun die hij destijds kreeg:

1:11 Eriksen ruim half jaar na hartstilstand: steun heeft me enorm geholpen

De 34-jarige Eriksen degradeerde afgelopen seizoen met VfL Wolfsburg uit de Bundesliga.

Denemarken wist zich niet te plaatsen voor het komende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.