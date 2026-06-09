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Koeman bezorgd na nipte zege op Oezbekistan: 'Zo gaan we niet ver komen'

WK

Vandaag, 07:38

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Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. Toch was bondscoach Ronald Koeman na afloop niet gerustgesteld. In een leeg Icahn Stadium in New York zag hij opnieuw hetzelfde probleem als eerder tegen Algerije: Oranje creëert genoeg kansen, maar maakt ze nauwelijks af.

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Nederland kwam via Cody Gakpo op voorsprong uit een strafschop na een overtreding op Crysencio Summerville. Daarvoor had Oranje al meerdere grote kansen laten liggen. Summerville nam de bal verkeerd mee, Donyell Malen miste voor open doel en Tijjani Reijnders kopte over.

In de slotfase kreeg Guus Til een rode kaart wegens hands. Kort daarna bepaalde Gakpo met zijn tweede benutte strafschop de eindstand op 2-1.

Kansen benutten

Na afloop was Koeman duidelijk. "We creëren veel kansen, maar scoren in twee duels slechts twee keer met een strafschop", zei hij. "In deze twee duels hadden we minimaal drie velddoelpunten moeten maken. Op deze manier gaan we niet ver komen op het WK."

Toch wilde de bondscoach niet alleen negatief zijn. "Het positieve is dat je in ieder geval kansen creëert. Als dat niet gebeurt, is het pas echt een hoofdpijndossier. We hebben ook de kwaliteiten om te scoren, dat is alleen in de laatste twee oefenwedstrijden niet gebeurd."

Tegenvallers

Naast de moeite met scoren kreeg Oranje nog twee tegenvallers te verwerken. Nog voor de wedstrijd liet de KNVB weten dat Jurriën Timber het WK gaat missen, omdat hij niet op tijd hersteld zal zijn van een liesblessure. Het is de derde rechter centrale verdediger die uitvalt bij Oranje, na Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. Bondscoach Ronald Koeman heeft Lutsharel Geertruida als vervanger opgeroepen.

Ook doelman Bart Verbruggen raakte geblesseerd. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Oezbekistan. Na een botsing met Abdukodir Khusanov moest de keeper zich laten vervangen door Mark Flekken. Koeman moet nog afwachten hoe ernstig de blessure van Verbruggen is.

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Reserves in actie

Ook de wisselspelers van Oranje kwamen maandag in actie tegen het tweede team van Oezbekistan. Zij gingen met 2-1 onderuit tegen de nummer 50 van de FIFA-wereldranglijst. De wedstrijd van twee keer 30 minuten werd gespeeld na de gewonnen wedstrijd van Oranje tegen het eerste team van het Centraal-Aziatische land.

Memphis Depay speelde de hele wedstrijd. Koeman heeft de topscorer aller tijden van Oranje laten weten dat hij nog onvoldoende fit is voor een basisplaats.

Oranje reist nu door naar Kansas City, waar het zich verder voorbereidt op het WK. Komende zondag wacht in Dallas de eerste groepswedstrijd tegen Japan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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