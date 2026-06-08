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Oranje wint nipt van Oezbekistan bij laatste oefenduel in New York

WK

Vandaag, 23:03

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Het Nederlands elftal heeft de laatste oefeninterland tegen Oezbekistan gewonnen met 2-1. Cody Gakpo maakte de goals voor Oranje. Deze kwamen beiden uit een strafschop. De eerste kwam na een overtreding op Crysencio Summerville. Het gaat hierbij om de twintigste en eenentwintigste goal van Gakpo voor het Nederlands Elftal.

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Oranje creëerde veel kansen, maar scoorde slechts twee keer tegen de debutant op een mondiale eindronde. Cody Gakpo benutte in de 32e minuut een strafschop. Igor Sergeev maakte in blessuretijd gelijk. Vervolgens benutte Gakpo nog een penalty, na een overtreding van Rustamjon Ashurmatov op Jan Paul van Hecke.

Cody Gakpo jubileerde tijdens de oefeninterland tegen Oezbekistan. De linksbuiten van Liverpool droeg voor de vijftigste keer het shirt van Oranje. Hij debuteerde op het EK van 2021 tijdens een duel met Macedonië.

Nog een kleine week en dan speelt Nederland de eerste wedstrijd op het WK. Ondanks het tijdsverschil kunnen supporters op steeds meer plekken naar Oranje kijken, zo is te zien in de bovenstaande video.

Uitvallers

Ondanks de nipte zege is het een ongelukkige dag voor de selectie. Doelman Bart Verbruggen raakte geblesseerd tijdens de oefenwedstrijd. De doelman kwam in botsing met verdediger Abdukodir Khusanov van Manchester City. Het is nog niet bekend hoe ernstig de blessure van Verbruggen is. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan in Dallas.

Naast de blessure van Verbruggen zag bondscoach Ronald Koeman eerder op maandag Jurriën Timber afhaken voor het WK. De verdediger heeft te veel last van een liesblessure. Lutsharel Geertruida is als zijn vervanger opgeroepen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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