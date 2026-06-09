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FIFA zet streep door bekende Oranjespandoeken op WK

WK

Gisteren, 22:53

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Voor veel Nederlandse Oranjefans hoort het erbij: grote spandoeken met de naam van hun woonplaats in het stadion. Maar op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico komt daar voor een aantal supporters een einde aan. De FIFA heeft strengere regels ingevoerd, waardoor bekende doeken uit onder meer Stadskanaal, Kloosterzande en Borne niet meer zijn toegestaan.

De nieuwe regels bepalen dat spandoeken maximaal 4 meter breed en 2 meter hoog mogen zijn. Daardoor vallen verschillende bekende Nederlandse supportersdoeken buiten de toegestane afmetingen, waaronder dus in Stadskanaal.

Voor supporters uit die gemeente betekent dat het einde van een traditie die al bijna 20 jaar meegaat. De vlag van 9 meter breed was sinds 2006 een vaste verschijning bij wedstrijden van Oranje, maar mag dit WK niet mee naar binnen.

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Kleinere vlag

Ook Oranjefan Stefan Buijze uit Kloosterzande loopt tegen de nieuwe regels aan. Zijn 10 meter lange spandoek reisde jarenlang mee langs stadions in binnen- en buitenland, maar kreeg voor dit WK geen toestemming. Hij neemt nu een kleinere vlag mee in de hoop toch zichtbaar te zijn op de tribune.

In Borne speelt hetzelfde probleem. Een groep trouwe Oranjesupporters liet speciaal voor het WK een groot spandoek maken met een boodschap voor internationals Mats Wieffer en Wout Weghorst. Ook dat doek overschrijdt de maximale afmetingen, waardoor toestemming nodig is om het mee te mogen nemen.

Door Redactie Hart van Nederland

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