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Vertrouwen in Oranje loopt deuk op na oefenduel tegen Oezbekistan

WK

Vandaag, 18:10

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Het vertrouwen in het Nederlands elftal heeft een deuk opgelopen na de wedstrijd tegen Oezbekistan. Maandagavond werd Oranje nog één keer getest voordat het WK begint. De nationale ploeg won het duel weliswaar met 2-1, maar veel voetbalsupporters waren niet te spreken over het spel.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat bij meer dan driekwart van de Nederlanders het vertrouwen in Oranje is afgenomen na de wedstrijd tegen Oezbekistan. Bij 15 procent van de panelleden is het vertrouwen juist toegenomen.

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Oranjekoorts

Nederlanders zijn verdeeld over de vraag hoe ver Oranje zal komen op het WK. Met 23 procent denkt de grootste groep dat Nederland strandt in de zestiende finale. Nog eens 22 procent verwacht uitschakeling in de groepsfase. Een even grote groep denkt dat Oranje niet verder komt dan de achtste finales.

Een kleine groep blijft optimistisch. Zo verwacht 7 procent van de panelleden dat Nederland de WK-finale wint.

De belangstelling voor het WK lijkt voorlopig beperkt. Bij 21 procent van de ondervraagden leeft het toernooi al echt. Bij bijna de helft is er weinig of geen interesse. Wel verwacht 30 procent dat die belangstelling nog zal toenemen. Voor de wedstrijd tegen Oezbekistan gaf nog 58 procent aan interesse te hebben in het toernooi.

In de 538 Ochtendshow besprak voetbaljournalist Sjoerd Mossou de wedstrijd tussen Nederland en Oezbekistan, zo is te zien in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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