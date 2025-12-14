Volg Hart van Nederland
Spanning stijgt voor 200ste Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

Voetbal

Vandaag, 10:49 - Update: 1 uur geleden

De Klassieker in de Vriendenloterij Eredivisie staat voor de deur: Ajax neemt het zondagmiddag op tegen aartsrivaal Feyenoord. Het is een bijzondere editie, want de rivalen treffen elkaar voor de 200ste keer in een officieel duel.

Vorig jaar gaf Feyenoord Ajax een flinke tik in De Klassieker door te winnen met 6-0. Met een schotenverhouding van 30-1 had de nederlaag nog groter kunnen zijn. Deze overwinning blijft Feyenoords grootste op Ajax en voor Ajax de zwaarste nederlaag in het betaald voetbal sinds 1954.

Lege F-Side

Ajax speelt deze klassieker zonder hun harde kern op de 'F-Side', door ongeregeldheden met vuurwerk in de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen heeft het bestuur van de Amsterdamse club besloten om de vakken van de harde kern achter de goal leeg te houden.

Mensen zonder kaartje gingen met vuurwerk door een geforceerde nooduitgang naar binnen:

Ajax: mensen zonder kaart in stadion door geforceerde nooduitgang
0:56

Ajax: mensen zonder kaart in stadion door geforceerde nooduitgang

Voor Luciano Valente staat zondag een bijzonder moment op het programma. De middenvelder van Feyenoord speelt in Amsterdam zijn allereerste Klassieker en kijkt er met grote verwachtingen naar uit. De ontmoeting met Ajax voelt voor hem als een wedstrijd op zich, vertelt Valente in gesprek met ESPN.

Valente vindt het jammer dat de F-Side leeg blijft, zo geeft hij eerlijk toe. “Ik vind het persoonlijk heel jammer dat de fanatieke aanhang van Ajax er niet bij is. Ik houd van grimmigheid, daar ga ik alleen maar beter door spelen.”

Door Redactie Hart van Nederland

