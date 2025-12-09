Volg Hart van Nederland
ArenA doet aangifte na afsteken vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

ArenA doet aangifte na afsteken vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Vandaag, 13:20

De Johan Cruijff ArenA heeft vrijdagavond aangifte gedaan na het grootschalige afsteken van vuurwerk in het thuisduel met FC Groningen. Ajax had die stap vrijdag al aangekondigd, maar laat dinsdag pas weten dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. De aangifte gaat om onder meer huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting.

Verder zijn er volgens een woordvoerder van de club, die ook namens de ArenA spreekt over het incident, geen updates te melden. Vrijdag maakte Ajax bekend dat er tien tot vijftien verdachten waren geïdentificeerd na het bekijken van de beelden, terwijl het onderzoek nog niet was afgerond.

De laatste wens van de terminaal zieke Ajax-supporter Peter kwam niet uit, doordat de wedstrijd vanwege het vuurwerk vroegtijdig werd stilgelegd:

Laatste wens zieke Ajax-fan verstoord door vuurwerkchaos
1:27

Laatste wens zieke Ajax-fan verstoord door vuurwerkchaos

Na overleg met de politie, de gemeente en het OM werd besloten dat de ArenA als stadioneigenaar aangifte zou doen. Ajax is de hoofdhuurder van het gebouw.

Het duel tussen Ajax en Groningen werd zondag 30 november al snel gestaakt toen fans van de harde supporterskern van de thuisploeg vuurwerk bleven afsteken.

Door ANP

