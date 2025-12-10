Ajax wint in Bakoe voor het eerst dit seizoen in de Champions League: 2-4

Ajax heeft de eerste punten in de Champions League binnen. De ploeg van interim-trainer Fred Grim versloeg Qarabag in Bakoe (2-4), de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Ajax heeft na zes speelronden 3 punten in het hoofdtoernooi van de Champions League. Qarabag blijft voorlopig op 7 punten staan.

Camilo Duran bracht Qarabag in de tiende minuut op voorsprong na een misverstand tussen doelman Vitezslav Jaros en Ko Itakura. Kasper Dolberg maakte in de 39e minuut gelijk. Matheus Silva hielp Qarabag in de 47e minuut opnieuw op voorsprong. Hij schoot raak via Lucas Rosa, nadat Sean Steur was uitgegleden. Oscar Gloukh schoot Ajax in de 79e minuut naar 2-2. Anton Gaaei en Gloukh stelden in de slotfase de winst veilig voor de bezoekers.

Ajax begon vier dagen voor het thuisduel met Feyenoord voor het eerst met twee 17-jarige spelers in de Champions League. Steur en Jorthy Mokio stonden in de basis, net als de 18-jarige Aaron Bouwman.

Het was crisis bij Ajax, anderhalve week geleden nog werd de wedstrijd tegen FC Groningen gestaakt vanwege vuurwerk. Sindsdien wordt er wel weer gewonnen: