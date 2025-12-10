Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ajax wint in Bakoe voor het eerst dit seizoen in de Champions League: 2-4

Ajax wint in Bakoe voor het eerst dit seizoen in de Champions League: 2-4

Sporters

Vandaag, 20:46

Link gekopieerd

Ajax heeft de eerste punten in de Champions League binnen. De ploeg van interim-trainer Fred Grim versloeg Qarabag in Bakoe (2-4), de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Ajax heeft na zes speelronden 3 punten in het hoofdtoernooi van de Champions League. Qarabag blijft voorlopig op 7 punten staan.

Camilo Duran bracht Qarabag in de tiende minuut op voorsprong na een misverstand tussen doelman Vitezslav Jaros en Ko Itakura. Kasper Dolberg maakte in de 39e minuut gelijk. Matheus Silva hielp Qarabag in de 47e minuut opnieuw op voorsprong. Hij schoot raak via Lucas Rosa, nadat Sean Steur was uitgegleden. Oscar Gloukh schoot Ajax in de 79e minuut naar 2-2. Anton Gaaei en Gloukh stelden in de slotfase de winst veilig voor de bezoekers.

Ajax begon vier dagen voor het thuisduel met Feyenoord voor het eerst met twee 17-jarige spelers in de Champions League. Steur en Jorthy Mokio stonden in de basis, net als de 18-jarige Aaron Bouwman.

Het was crisis bij Ajax, anderhalve week geleden nog werd de wedstrijd tegen FC Groningen gestaakt vanwege vuurwerk. Sindsdien wordt er wel weer gewonnen:

Ajax: mensen zonder kaart in stadion door geforceerde nooduitgang
0:56

Ajax: mensen zonder kaart in stadion door geforceerde nooduitgang

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

PSV verliest voor tweede keer in Champions League: 2-3 tegen Atlético Madrid
PSV verliest voor tweede keer in Champions League: 2-3 tegen Atlético Madrid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.