PSV verliest voor tweede keer in Champions League: 2-3 tegen Atlético Madrid

Voetbal

Vandaag, 22:58

PSV heeft voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League verloren. De Eindhovenaren begonnen sterk en hadden in het eerste halfuur vaker moeten scoren, maar werden uiteindelijk afgestraft door Atlético Madrid: 2-3.

Guus Til bracht PSV in de tiende minuut op voorsprong na een scherpe breedtepass van Couhaib Driouech: 1-0. Atlético kwam echter terug in de 37e minuut, toen PSV-verdediger Yarek Gasiorowski de bal verloor. Julián Álvarez benutte de kans en maakte 1-1.

Snel na rust

Na rust sloeg Atlético Madrid snel twee keer toe. David Hancko werkte een afstandsschot binnen en kort daarna scoorde Alexander Sørloth met het hoofd, waarmee de score op 1-3 kwam.

Invaller Ricardo Pepi bracht PSV in de 85e minuut nog dichterbij na een hoekschop, maar de thuisploeg kwam niet verder: eindstand 2-3.

Na zes speelrondes staat PSV op 8 punten in de Champions League. In januari wacht Newcastle United als volgende tegenstander.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

