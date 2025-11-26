PSV stunt met Champions League-overwinning in Liverpool: 1-4

PSV heeft in de Champions League gestunt bij Liverpool. De Eindhovenaren waren op Anfield met liefst 4-1 te sterk voor de regerend kampioen uit Engeland. Ivan Perisic (strafschop), Guus Til en invaller Couhaib Driouech (twee keer) scoorden voor het elftal van trainer Peter Bosz, dat na vijf speelronden 8 punten heeft en op schema ligt voor een plaats in de volgende ronde.

Voor Liverpool en coach Arne Slot betekende het de volgende grote tegenslag. Zaterdag verloor de club in de Premier League voor eigen publiek al van Nottingham Forest (0-3). Liverpool staat met zes nederlagen in de nationale competitie slechts twaalfde. In de Champions League heeft Liverpool 9 punten en is het ver verwijderd van een plek bij de top 8. De eerste acht clubs plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.