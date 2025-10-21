PSV stunt met dikke thuiszege op Napoli

PSV heeft in het hoofdtoernooi van de Champions League de eerste zege behaald. De Eindhovenaren maakten voor eigen publiek indruk tegen de Italiaanse kampioen Napoli en wonnen met liefst 6-2. De score had nog hoger kunnen uitvallen.

Met 4 punten uit drie duels ligt PSV op schema voor een plaats in de tussenronde. Over twee weken is Olympiakos in Griekenland de volgende opponent.

PSV was de avond nog gestart met een tegenvaller. Rechtervleugelverdediger Sergiño Dest, een vaste waarde in het elftal van trainer Peter Bosz, meldde zich te laat voor de wedstrijdbespreking en startte daardoor voor straf op de reservebank. Ryan Flamingo nam zijn positie over.

Napolitaans gevaar

Napoli zorgde voor het eerste gevaar. Kevin De Bruyne omspeelde in de achtste minuut na een dieptepass doelman Matej Kovar, maar zag de bal vervolgens iets te ver voor zich uitgaan om er nog iets gevaarlijks mee te doen.

PSV kreeg kort daarna twee kansen om de score te openen. Dennis Man wist doelman Vanja Milinkovic-Savic in de korte hoek net niet te passeren en uit de daaropvolgende hoekschop kopte Guus Til over.

Scott McTominay had na een half uur spelen wel succes voor Napoli. Aanvoerder Jerdy Schouten liet Leonardo Spinazzola vanaf links de voorzet geven en de Schot kopte vrijstaand tussen twee PSV'ers raak: 0-1.

PSV draaide de achterstand nog voor rust om in een voorsprong. Alessandro Buongiorno werkte de bal in de 35e minuut achter zijn eigen doelman: 1-1. Drie minuten later mocht het thuispubliek opnieuw juichen. Na een duel in het zestienmetergebied van PSV schakelden de Eindhovenaren via Schouten snel om. Til gaf de bal precies op tijd mee aan Ismael Saibari, die vanaf eigen helft een vrije doortocht had richting het doel en niet faalde: 2-1.

Doelpuntenregen

Na rust zette PSV Napoli onder grote druk en op aangeven van Mauro Júnior werkte Man door de benen van verdediger Sam Beukema in de 54e minuut de 3-1 binnen.

PSV liet daarna meerdere goede mogelijkheden liggen om verder uit te lopen. Zo schoot Schouten tegen de paal. Napoli moest vanaf de 76e minuut verder met een man minder na een directe rode kaart voor spits Lorenzo Lucca. Man zorgde niet veel later voor de 4-1 door vanaf rechts naar binnen te komen en raak te schieten.

McTominay verkleinde de achterstand met een kopbal uit een hoekschop, maar PSV sloeg via invallers Ricardo Pepi en Couhaib Driouech daarna nog twee keer toe voor een uitzinnig publiek in het Philips Stadion.