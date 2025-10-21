Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
PSV stunt met dikke thuiszege op Napoli

PSV stunt met dikke thuiszege op Napoli

Voetbal

Vandaag, 23:03

Link gekopieerd

PSV heeft in het hoofdtoernooi van de Champions League de eerste zege behaald. De Eindhovenaren maakten voor eigen publiek indruk tegen de Italiaanse kampioen Napoli en wonnen met liefst 6-2. De score had nog hoger kunnen uitvallen.

Met 4 punten uit drie duels ligt PSV op schema voor een plaats in de tussenronde. Over twee weken is Olympiakos in Griekenland de volgende opponent.

PSV was de avond nog gestart met een tegenvaller. Rechtervleugelverdediger Sergiño Dest, een vaste waarde in het elftal van trainer Peter Bosz, meldde zich te laat voor de wedstrijdbespreking en startte daardoor voor straf op de reservebank. Ryan Flamingo nam zijn positie over.

Napolitaans gevaar

Napoli zorgde voor het eerste gevaar. Kevin De Bruyne omspeelde in de achtste minuut na een dieptepass doelman Matej Kovar, maar zag de bal vervolgens iets te ver voor zich uitgaan om er nog iets gevaarlijks mee te doen.

PSV kreeg kort daarna twee kansen om de score te openen. Dennis Man wist doelman Vanja Milinkovic-Savic in de korte hoek net niet te passeren en uit de daaropvolgende hoekschop kopte Guus Til over.

Scott McTominay had na een half uur spelen wel succes voor Napoli. Aanvoerder Jerdy Schouten liet Leonardo Spinazzola vanaf links de voorzet geven en de Schot kopte vrijstaand tussen twee PSV'ers raak: 0-1.

PSV draaide de achterstand nog voor rust om in een voorsprong. Alessandro Buongiorno werkte de bal in de 35e minuut achter zijn eigen doelman: 1-1. Drie minuten later mocht het thuispubliek opnieuw juichen. Na een duel in het zestienmetergebied van PSV schakelden de Eindhovenaren via Schouten snel om. Til gaf de bal precies op tijd mee aan Ismael Saibari, die vanaf eigen helft een vrije doortocht had richting het doel en niet faalde: 2-1.

Doelpuntenregen

Na rust zette PSV Napoli onder grote druk en op aangeven van Mauro Júnior werkte Man door de benen van verdediger Sam Beukema in de 54e minuut de 3-1 binnen.

PSV liet daarna meerdere goede mogelijkheden liggen om verder uit te lopen. Zo schoot Schouten tegen de paal. Napoli moest vanaf de 76e minuut verder met een man minder na een directe rode kaart voor spits Lorenzo Lucca. Man zorgde niet veel later voor de 4-1 door vanaf rechts naar binnen te komen en raak te schieten.

McTominay verkleinde de achterstand met een kopbal uit een hoekschop, maar PSV sloeg via invallers Ricardo Pepi en Couhaib Driouech daarna nog twee keer toe voor een uitzinnig publiek in het Philips Stadion.

Door ANP

Lees ook

Meer dan 200 voetbalsupporters opgepakt, zijn niet welkom bij wedstrijd PSV-Napoli
Meer dan 200 voetbalsupporters opgepakt, zijn niet welkom bij wedstrijd PSV-Napoli

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.