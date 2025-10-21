Meer dan 200 voetbalsupporters opgepakt, niet welkom bij wedstrijd PSV-Napoli zijn

De politie heeft in Eindhoven 234 supporters opgepakt voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli. Het gaat om 230 fans van de Italiaanse club en vier aanhangers van PSV. De aanhoudingen vonden plaats nog voordat de wedstrijd begon.

Volgens de politie was er sprake van een gespannen sfeer in de stad. De fans werden preventief aangehouden om ongeregeldheden te voorkomen. De politie laat weten dat alle 234 personen een gebiedsverbod van 24 uur krijgen voor het centrum van Eindhoven.

Geen toegang tot de wedstrijd PSV–Napoli

De opgepakte supporters mogen dinsdagavond niet aanwezig zijn bij de wedstrijd tussen PSV en Napoli. Hoeveel van de aangehouden fans daadwerkelijk een kaartje hadden voor de wedstrijd, is niet duidelijk.

"Omdat er een mogelijke confrontatie tussen supporters van beide clubs niet werd uitgesloten, werd de groep nauwlettend in de gaten gehouden", schetst de politie. Vanwege uitdagend gedrag werden ze opgepakt. Alle supporters zijn na verhoor weer vrijgelaten, met ook een boete.