Politie grijpt in: 180 Napoli-fans aangehouden in Eindhoven

Crime

Vandaag, 06:40 - Update: Vandaag, 06:55

De politie heeft maandagavond in Eindhoven ongeveer 180 supporters van de Italiaanse voetbalclub Napoli aangehouden. Volgens de politie gedroeg de groep zich op een manier die "aanleiding gaf tot ongeregeldheden". De arrestaties werden gedaan op de Fuutlaan, net buiten het centrum van de stad.

Agenten spraken de fans aan en vroegen hen de binnenstad te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De politiewoordvoerster sprak van een "grote groep", waarbij er "een bepaald sfeertje" hing. Om te voorkomen dat het echt uit de hand zou lopen, besloot de politie in te grijpen. De supporters zijn uiteindelijk op basis van overtreding van de gemeentelijke regels (APV) rond samenscholing aangehouden.

Geen kaartje

Hoewel het niet tot daadwerkelijke vechtpartijen of grote ongeregeldheden kwam, wilde de politie met de massale aanhoudingen voorkomen dat de situatie zou escaleren. De aangehouden supporters zijn met bussen naar het politiebureau aan de Mathildelaan gebracht om daar te worden verhoord. Een deel van hen had geen kaartje voor de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond tussen PSV en Napoli.

Ook werden op een andere plek in de stad vier PSV-supporters aangehouden. Hun gedrag gaf volgens de politie eveneens "aanleiding tot ongeregeldheden". Burgemeester Jeroen Dijsselbloem had eerder al een veiligheidsrisicogebied ingesteld, waardoor de politie in het centrum preventief mag fouilleren.

Door ANP

