Dit zijn de tegenstanders van PSV en Ajax in de Champions League

PSV speelt in de Champions League tegen topclubs Bayern München en Liverpool. Ook Ajax heeft zware tegenstanders geloot, met duels tegen Chelsea en Internazionale. Dat heeft de loting van de Champions League in het Grimaldi Forum in Monaco uitgewezen. Het hoofdtoernooi van de koningsklasse begint op 16 september.

PSV krijgt Bayern München op bezoek en speelt uit tegen Liverpool. De club komt net als vorig jaar uit in het hoofdtoernooi met een nieuwe opzet. De kampioen van Nederland speelt vier keer thuis en vier keer uit tegen acht verschillende tegenstanders. De eerste 24 van de 36 teams plaatsen zich voor de volgende fase waarvan de eerste acht naar de achtste finales gaan. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde. De laatste twaalf teams zijn uitgeschakeld.

Ajax ontvangt Internazionale, Benfica, Olympiakos en Galatasaray in de Johan Cruijff ArenA. De nummer 2 van afgelopen seizoen in de Eredivisie gaat op bezoek bij Chelsea, Villarreal, Olympique Marseille en Qarabag.

Overwintering wordt zo heel lastig Thijs Zilverberg

"PSV heeft bijna de zwaarst mogelijke tegenstanders geloot. Napoli uit pot 3 en Newcastle uit pot 4 zijn geweldige affiches, maar overwintering wordt zo heel lastig", zegt voetbalexpert Thijs Zilverberg van Hart van Nederland. "De ploeg zal moeten stunten tegen topclubs om een kans te maken. Voor Ajax ziet het speelschema er gunstiger uit. Tegen Qarabag, Galatasaray, Olympiakos en Villarreal valt wellicht iets te halen."

Miljoenendeals

Ajax verkocht Jorrel Hato eerder deze zomer voor 44 miljoen euro aan Chelsea. Bij Internazionale staan de Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij onder contract. Benfica, Villarreal, Olympique Marseille, Olympiakos, Galatasaray en Qarabag zijn de overige tegenstanders van de ploeg van trainer John Heitinga.

Het hoofdtoernooi van de koningsklasse gaat op 16 september van start. Het exacte speelschema volgt binnen enkele dagen. Alle 36 ploegen hebben volgend jaar op 28 januari alle acht groepsduels gespeeld. De acht beste clubs gaan direct door naar de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar de play-offs voor een plekje bij die laatste zestien.

Het totale prijzengeld in de Champions League bedraagt komend seizoen 2,4 miljard euro. Ajax krijgt een startpremie van bijna 37 miljoen euro. Een zege levert 2,1 miljoen euro op en een gelijkspel 700.000 euro. Clubs die zich weten te plaatsen voor de knock-outfase verdienen extra bonussen, afhankelijk van hoe ver ze komen.

ANP/Hart van Nederland