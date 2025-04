Go Ahead Eagles woensdag gehuldigd in Deventer na bekerwinst

De spelers en staf van Go Ahead Eagles worden woensdagavond gehuldigd. Dat meldt de gemeente Deventer. In een open bus maken de spelers een rit langs de IJssel. De bus vertrekt vanaf het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan en eindigt op het Havenkwartier. "Het publiek kan langs de route staan en het feest met de spelers meevieren", stelt de gemeente.

De gemeente verwacht minimaal 15.000 supporters. Vanaf woensdagmiddag 14.30 uur zijn de busroute en het evenemententerrein niet meer toegankelijk voor het verkeer. Deventer waarschuwt voor mogelijke verkeershinder in de stad.

Na de bekerzege op AZ na strafschoppen verzamelden zich maandagavond veel fans op de Brink in Deventer. Het feest op dat plein verliep zonder incidenten, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Geen andere opties

De Brink is volgens het gemeentebestuur te klein voor deze huldiging. "Het plein werd eerder gebruikt bij de huldiging na de promotie van Go Ahead naar de Eredivisie en kan ongeveer 10.000 mensen herbergen. Misschien komen er woensdag wel 20.000 mensen, dus die kunnen we niet op de Brink kwijt. Andere opties, zoals op een ander plein of aankomst met een schip op de IJssel, zijn ook onderzocht, maar bleken niet haalbaar", aldus de woordvoerder.

ANP