ZIEN: Heldenonthaal spelersbus Go Ahead met applaus en vuurwerk

De spelers van Go Ahead Eagles kregen in de nacht van woensdag op donderdag een heldenontvangst bij terugkomst in Deventer. Honderden uitzinnige supporters stonden klaar om hun ploeg te onthalen na de knappe overwinning op PSV in de halve finale van de KNVB-beker. Er werd gezongen, vuurwerk afgestoken en de spelersbus werd met luid gejuich begroet.

Met de 1-2 overwinning in Eindhoven plaatste Go Ahead Eagles zich voor het eerst in bijna zestig jaar voor de bekerfinale. In 1965 gebeurde dat voor het laatst, toen Feyenoord met 1-0 te sterk was. Dit jaar krijgt de club opnieuw de kans om geschiedenis te schrijven.

Bij aankomst bij het stadion stopte de spelersbus even voor de ingang, zodat de fans de selectie nog een keer konden toejuichen. Velen zongen luidkeels: "We gaan met z'n allen naar de Kuip!", verwijzend naar de finale die op maandag 21 april wordt gespeeld in Rotterdam.

Wie wordt de tegenstander in de finale?

Go Ahead Eagles moet nog even afwachten wie de tegenstander in de finale wordt. Heracles Almelo en AZ strijden donderdag om het laatste finale-ticket. De winnaar van dat duel treft de Deventenaren in De Kuip.