Go Ahead Eagles stunt met zege bij PSV (1-2) en staat in finale KNVB-beker

Go Ahead Eagles heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Het elftal van trainer Paul Simonis was in Eindhoven te sterk voor PSV: 1-2. Het is voor het eerst sinds 1965 dat Go Ahead Eagles in de finale staat.

Go Ahead leidde bij rust met twee doelpunten verschil. Verdediger Gerrit Nauber kopte de Deventenaren in de 25e minuut uit een hoekschop van Dean James op voorsprong. Enkele minuten daarna verdubbelde Victor Edvardsen na een snel en goed uitgevoerde counter de voorsprong (0-2).

Ivan Perisic bracht de spanning na een klein uur spelen terug. De Kroaat benutte een strafschop die was gegeven na hands van Nauber. Go Ahead wankelde en zag Perisic en Ismael Saibari goede kansen missen.

Heracles Almelo of AZ is op 21 april in De Kuip de tegenstander van Go Ahead in de finale. Die twee clubs spelen donderdag tegen elkaar.

