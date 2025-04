Deventer strak van de spanning voor bekerfinale: 'Krijg geen hap door m'n keel'

Binnen 24 uur weten we wie dit jaar de KNVB Beker heeft gewonnen. Wordt het AZ of wordt het Go Ahead Eagles uit Deventer? Eén ding staat vast: in Deventer en omstreken is de bekerkoorts nu al in volle gang.

In bovenstaande video zie je dat de spanning bij de fans van Go Ahead Eagles stijgt.

De spanning is voelbaar in elke straat. In Schalkhaar, een dorpje in de gemeente Deventer, heeft superfan Corine Peet met haar buren de straat versierd met vlaggetjes en spandoeken. "Ik krijg geen hap door m’n keel, slapen lukt haast niet meer", vertelt ze aan Hart van Nederland. Toch is ze vol vertrouwen: "Ik denk dat ik stijf van de spanning de auto instap morgen. Maar de beker komt mee terug. Ik zeg 1-3."

Laatste training

Zondagochtend gingen de poorten van stadion De Adelaarshorst open voor de laatste training van de ploeg. De supporters waren er massaal bij om hun helden nog één keer toe te juichen voor vertrek naar De Kuip, waar de club voor het eerst sinds zestig jaar weer in de bekerfinale staat.