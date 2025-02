Deventer trots op Go Ahead Eagles dat na 60 jaar finale KNVB Beker bereikt

Deventer is blij: Go Ahead Eagles heeft PSV woensdagavond verslagen (1-2) en staat voor het eerst sinds 1965 in de finale van de KNVB-beker. Fans in de stad kunnen het nog nauwelijks geloven, maar zijn heel trots op hun voetbalclub.

Toch rest er nog een belangrijke vraag: wie wordt de tegenstander tijdens de KNVB-beker finale? In Almelo moet het donderdagavond gebeuren: Heracles neemt het om 20.00 uur in de halve finale van de KNVB-beker op tegen AZ!.