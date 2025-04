Zo wordt Deventer wakker na historische bekerwinst: 'De Busser verdient standbeeld'

Deventer is dinsdagochtend wakker geworden met een kater van geluk. Na de zinderende bekerwinst van Go Ahead Eagles maandagavond, is de stad nog lang niet uitgeslapen. In de straten zijn de sporen van het feest nog duidelijk zichtbaar: vlaggen hangen nog uit ramen, plastic bekertjes en afval liggen overal verspreid en schoonmakers zijn druk in de weer op de Brink, te zien in bovenstaande video.

Fans zijn vooral vol lof over keeper Jari de Busser. De doelman speelde een hoofdrol voor de club uit Deventer in de bekerfinale in De Kuip in Rotterdam. Hij hield bij een 1-0-achterstand in de tweede helft zijn ploeg in de wedstrijd, waardoor Mats Deijl in blessuretijd uit een strafschop gelijk kon maken. "Met mijn handen, met mijn gezicht, ik kreeg 'm hier ergens", wees de Belgische doelman naar zijn hoofd waarmee hij de bal had tegengehouden. De Busser is in één klap volksheld geworden. "Hij verdient een standbeeld, overal drie standbeelden", zegt een uitzinnige supporter tegen Hart van Nederland.

In Deventer is het feest zeker nog niet voorbij. Woensdag volgt de officiële huldiging van de ploeg.