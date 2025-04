Volksfeest in Deventer: Go Ahead Eagles wint voor het eerst de beker

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst de KNVB-beker gewonnen. De Deventenaren waren in de finale in De Kuip, na een eindstand van 1-1, na strafschoppen te sterk voor AZ (4-2).

Troy Parrott opende in de 54e minuut de score voor AZ. De Ier benutte een strafschop die was gegeven na een lichte overtreding van Joris Kramer op Ernest Poku. Doelman Jari de Busser stopte de eerste inzet van Parrott, maar de penalty mocht worden overgenomen omdat middenvelder Mathis Suray te vroeg was ingelopen. De tweede keer faalde Parrott niet.

In de 99e en laatste minuut kwam Go Ahead langszij. Mats Deijl scoorde ook uit een strafschop, gegeven na hands van Peer Koopmeiners.

Doelpunten vielen in de verlenging niet meer, waarna AZ-spelers Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo in de strafschoppenserie misten.

Go Ahead is dankzij de bekerzege verzekerd van een plaats in het hoofdtoernooi van de Europa League komend seizoen.

ANP