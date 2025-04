Meer dan 200 bussen met Go Ahead-fans onderweg naar bekerfinale

Met honderden bussen vol supporters vertrokken maandagochtend fans van Go Ahead Eagles richting Rotterdam voor de bekerfinale tegen AZ Alkmaar. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, waar de strijd om de KNVB-beker losbarst.

Vanuit Deventer zijn meer dan 200 bussen ingezet om de fanatieke aanhang naar de Maasstad te brengen. Langs de route staan supporters op viaducten om de stoet uit te zwaaien. Rijkswaterstaat deelde op X (voorheen Twitter) beelden van de indrukwekkende colonne.

De sfeer onder de Go Ahead-fans is hoopvol en vol spanning. "Na de overwinning op PSV heb ik er nog meer vertrouwen in," zegt een optimistische supporter. Een ander bekent wat zenuwachtiger te zijn: "Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan en ben vaak naar de wc geweest."