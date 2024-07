Na 60 jaar strijden Go Ahead Eagles weer op Europees niveau, op eigen bodem

Het is voor voetbalfans in Deventer een spannende dag. De derde Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis van Go Ahead Eagles staat donderdagavond te gebeuren. En voor het eerst in zestig jaar wordt deze gespeeld op eigen terrein.

In de Adelaarshorst barst om 18.30 uur de strijd los tegen het Noorse SK Brann. Beide ploegen spelen om een plek in de derde voorronde van de Conference League. Volgende week donderdag treffen de teams elkaar in Noorwegen voor een tweede duel.

Aanpassingen

Voordat de Europese wedstrijd gespeeld kon worden, moest de club nog de nodige voorbereidingen treffen. Om Europees te mogen spelen, moet het stadion namelijk voldoen aan bepaalde eisen van de UEFA. Aan een paar van deze eisen voldeden ze tot voor kort nog niet.

Eén van de eisen betreft de staantribune op de B-side van het stadion. "Eerder konden supporters op de B-side enkel staan, maar van de UEFA moet je de mogelijkheid bieden om te kunnen zitten. Dat hebben we nu aangepast", zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop tegen Hart van Nederland.

Toekomstbestendig

Ook beschikt het stadion over nieuwe lampen en een gloednieuwe grasmat. "We zijn erg blij met de aanpassingen. We hebben nu een hybride veld met veldverwarming en een nieuw drainagesysteem." Op die manier hoopt Van Dop dat het stadion in de toekomst wellicht een podium zal zijn voor Oranjevrouwen of een EK onder 21.

Maar voor donderdag ligt zijn focus toch echt op het duel. De laatste keer dat de Go Ahead Eagles een Europese wedstrijd speelden, was hij nog te jong om zich te kunnen herinneren. "Dat maakt deze wedstrijd echt bijzonder. En de verwachtingen zijn goed. Ik denk dat we die Noren kunnen hebben."