Europees avontuur Go Ahead Eagles begint in Noorwegen

Go Ahead Eagles begint het Europese seizoen op donderdag 25 juli met een thuisduel tegen het Noorse SK Brann. De return uit de tweede voorronde van de Conference League volgt een week later in Bergen.

Brann haalde afgelopen seizoen de laatste voorronde van de Conference League, maar werd daarin na een spectaculair en doelpuntrijk duel (3-3) na strafschoppen uitgeschakeld door AZ. De club staat na dertien duels tweede in de Noorse competitie, met evenveel punten als koploper Bodø/Glimt.

Go Ahead plaatste zich voor de voorrondes van de Conference League door in de finale van de play-offs in eigen land te winnen van FC Utrecht. De ploeg van trainer René Hake was in de Eredivisie als negende geëindigd.

In 2015 speelde de club uit Deventer voor het laatst Europees. Toen zat het avontuur er na de eerste voorronde van de Europa League tegen het Hongaarse Ferencvaros op.

ANP