Europees avontuur Go Ahead Eagles nu alweer voorbij na verlies bij SK Brann

Voor Go Ahead Eagles zit het Europese avontuur er nu al op. De ploeg uit Deventer verloor in de tweede voorronde van de Conference League met 2-1 bij het Noorse SK Brann. Vorige week eindigde de heenwedstrijd in de Adelaarshorst in een 0-0-gelijkspel.

Aan het einde van vorig seizoen werd het behalen van 'Europa' nog groots gevierd in Deventer, te zien in bovenstaande video.

Go Ahead Eagles kwam tegen de huidige nummer 3 van de Noorse competitie nog wel razendsnel op voorsprong door een doelpunt van Søren Tengstedt. De Deen schoot op aangeven van landgenoot Jakob Breum met links diagonaal raak via de binnenkant van de paal.

Na een fout achterin bij de formatie uit Deventer kwam SK Brann vlak voor rust op gelijke hoogte. Bård Finne passeerde doelman Jeffrey de Lange. De Lange voorkwam na iets meer dan een uur spelen de 2-1 met een redding, maar uit de daaropvolgende corner kopte Fredrik Knudsen de bal binnen.

Kans op gelijkmaker

Invaller Mathis Suray kreeg zo'n twintig minuten voor tijd nog een enorme kans op de 2-2, maar stuitte op Brann-keeper Mathias Dyngeland. De sterkere Noren raakten even later via de eveneens ingevallen Aune Heggebø de paal. In de resterende minuten kon Go Ahead Eagles geen vuist meer maken in Bergen. SK Brann was zelfs nog enkele keren dicht bij een derde treffer.

Go Ahead Eagles plaatste zich voor de voorrondes van de Conference League door in de finale van de play-offs in eigen land te winnen van FC Utrecht. De ploeg van trainer René Hake was in de Eredivisie als negende geëindigd. De naar Manchester United vertrokken Hake is inmiddels opgevolgd door Paul Simonis.

ANP