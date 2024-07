Triatlon in de Seine gaat door, waterkwaliteit is in orde

Organisatoren hebben eindelijk groen licht gegeven voor de start van de olympische triatlons voor vrouwen en mannen op woensdag. De wedstrijden waren eerder uitgesteld om de gebrekkige waterkwaliteit van de Seine, de rivier waarin de triatleten het zwemonderdeel afwerken. De vrouwen starten om 08.00 uur en de mannen om 10.45 uur.

In de laatste tests op dinsdag bleek de Seine acceptabele niveaus van bacteriën te bevatten. Daarmee kwam een einde aan dagen van onzekerheid over de vraag of het zwemevenement in het centrum van Parijs haalbaar was na hevige regenval.

Vier Nederlandse triatleten komen in actie in Parijs. Bij de vrouwen zijn dat Rachel Klamer en Maya Kingma en bij de mannen Mitch Kolkman en Richard Murray. De wedstrijd begint met 1,5 kilometer zwemmen, met de start vanaf een ponton bij de Pont Alexandre III. Daarna volgt 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen door het centrum in de stad.

