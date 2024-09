Paralympics: van ondergeschoven kind tot mega-event

De Paralympische Spelen in Parijs zijn inmiddels officieel afgesloten en dit jaar waren ze niet te missen, want zo'n beetje elk nieuwsmedium berichtte erover. Maar dit was niet altijd het geval. De Olympische Spelen kregen lange tijd een veel groter podium.

Zwemmer Harry Lamberts weet daar alles van. Hij won acht medailles in 1972 en 1976, maar dat is de media destijds ontgaan. "Tegenwoordig krijgen de sporters de zogeheten topsportbehandeling, volledige trainingspakken, trainen op Papendal, et cetera. Dit heb ik helaas nooit zo mee gemaakt."

Prestatie boven presentatie

Rond de eeuwwisseling kwam er steeds meer aandacht vanuit de media voor de Paralympische Spelen. Volgens oud-chef de mission Cees Vervoorn gebeurde dit wel onder het mom van een 'verplichting' en niet omdat de media het zelf ook belangrijk genoeg vonden.

"In die tijd keken mensen vooral op medische wijze naar paralympische sporters. Ze keken niet naar de prestaties, alleen naar de zware tijden die de sporters meegemaakt hadden om te komen tot waar ze destijds waren."

In de tijd dat hij actief was als chef de mission hebben ze zich er erg voor ingezet om dit imago om te keren. "Wij handelden namens een motto: prestatie boven presentatie. Langzaamaan werden klassen samengevoegd, minder medailles werden bedeeld en men keek steeds vaker naar de prestaties van de atleten. Doordat wij dit goed konden presenteren kwam er in de media steeds meer aandacht richting de prestaties van de atleten."

Anno 2024 wordt er iedere dag op de grote nieuwszenders wel iets gezegd over de Paralympics. Oud-paralympiër en huid chef de mission Esther Vergeer, wiens finale als eerste live-uitzending werd uitgezonden door de NOS, ziet de groei. Volgens haar is er echter op het vlak van media-aandacht nog genoeg ruimte om door te groeien.