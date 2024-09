Nederlandse atletes veroveren goud, zilver én brons op 100 meter sprint

Atlete Fleur Jong heeft op de Paralympische Spelen in Parijs goud veroverd op de 100 meter in de klasse T64. De 28-jarige Noord-Hollandse bleef in de finale haar landgenotes Kimberly Alkemade en Marlène van Gansewinkel voor.

Van Gansewinkel was het beste weg in het Stade de France, maar de eindsprint van Jong en Alkemade was beter. Jong won in 12,54 seconden. Alkemade pakte zilver met 12,70 en Van Gansewinkel het brons in 12,72.

Het is de tweede gouden medaille voor Jong die eerder in Parijs haar titel bij het verspringen prolongeerde. Van Gansewinkel pakte daarbij het zilver.

'Droomfinale'

"Dit is een geweldig resultaat voor ons", zei Jong tegen de media in de mixed zone. 'We waren al heel goed in de series en hadden onze zinnen gezet op een 1-2-3. Dit is een droomfinale voor ons. Ik hoop dat de wereld heeft gekeken. We hebben enorme progressie geboekt en ik ben er trots op."

Jong zei dat ze in haar hart een verspringster is, maar dat de 100 meter haar grootste uitdaging is. "Dit was de medaille waar ik van droomde. Ik weet dat ik een geduchte tegenstander ben en heb alles gegeven. Ik was wel ineens nerveus. Ik realiseerde me, dit is de wedstrijd waar ik voor vecht en ik heb maar één kans."

